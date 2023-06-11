Карраскаль останется в ЦСКА на следующий сезон

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после победы в Кубке России – 2022/2023 над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти) заявил, что останется в московском клубе на следующий сезон.
«Я очень доволен. Это замечательный день. Было непросто играть с «Краснодаром», но мы добились этой важной победы. Перед серией пенальти я немного нервничал, но мы часто пробиваем пенальти, для футболистов это что-то привычное, поэтому всё в порядке.
Планы на будущее? Я буду танцевать, веселиться. Остаюсь ли в ЦСКА? Да, конечно», — приводит слова Карраскаля Metaratings.ru.
В сезоне-2022/2023 на счету Карраскаля 34 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.
- 11 июня 2023
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