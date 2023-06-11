Масалитин: хотелось бы, чтобы победа в Кубке стала для ЦСКА шагом к возвращению былой мощи

Бывший футболист Валерий Масалитин высказался насчёт победы ЦСКА в Фонбет Кубке России.
«Поздравляю ЦСКА и всех болельщиков с победой! Команда долго шла к трофею, поэтому эмоции очень и очень радостные. Конечно, есть гордость за ребят: они вписали себя в историю и нанесли имя клуба на Кубок России. Но эта победа — трамплин. Надо и дальше развивать успех.
Федотов выбрал очень хорошую тактику на первый тайм: закрыл фланги и насытил середину. А после забитого гола армейцы практически ничего не давали сделать «Краснодару». Но во втором тайме игроки ЦСКА ещё не успели сообразить, а Кордоба уже подтвердил свой класс — забил ответный гол.
Матч перетёк в серию пенальти, а это лотерея. Но нервы оказались крепче у ЦСКА, а Акинфеев проявил себя великолепно. Хотелось бы, чтобы эта победа в Кубке России стала для ЦСКА первым шагом к возвращению былой мощи.
Да, есть денежные проблемы, но я надеюсь, клуб их решит и обретёт статус, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Важно, чтобы ребята не задирали нос, а продолжали работать: только через труд приходят победы.
Хочется пожелать, чтобы в новом сезоне армейцы продолжили победный путь, а планка уже задрана: выиграли серебро и Кубок России», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 11 июня 2023
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