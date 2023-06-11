Дмитрий Булыкин: Акинфеев — одна из мега-легенд российского футбола. Нереальный вратарь

Экс-нападающий «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил вклад вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в выигранный армейцами Кубок России.
«Мне понравилась игра ЦСКА и «Краснодара» в Суперфинале Кубка России. Акинфеев в очередной раз подтвердил свой высочайший класс. Нереальный вратарь: в нужное время всегда поможет команде, а игроки чувствуют его уверенность.
Акинфеева можно назвать легендой не только ЦСКА, но и всей России. Когда-то он тащил в сборной, а сейчас продолжает. Акинфеев — одна из мега-легенд нашего футбола.
В следующем сезоне ожидаю от ЦСКА борьбы с «Зенитом» за чемпионство. Федотов доказал свою самостоятельность, а команда выжила максимум: серебро в РПЛ и Кубок России. Нынешний сезон для ЦСКА очень успешный», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 11 июня 2023
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