Дмитрий Булыкин: Акинфеев — одна из мега-легенд российского футбола. Нереальный вратарь

Экс-нападающий «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил вклад вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в выигранный армейцами Кубок России.

«Мне понравилась игра ЦСКА и «Краснодара» в Суперфинале Кубка России. Акинфеев в очередной раз подтвердил свой высочайший класс. Нереальный вратарь: в нужное время всегда поможет команде, а игроки чувствуют его уверенность.

Акинфеева можно назвать легендой не только ЦСКА, но и всей России. Когда-то он тащил в сборной, а сейчас продолжает. Акинфеев — одна из мега-легенд нашего футбола.

В следующем сезоне ожидаю от ЦСКА борьбы с «Зенитом» за чемпионство. Федотов доказал свою самостоятельность, а команда выжила максимум: серебро в РПЛ и Кубок России. Нынешний сезон для ЦСКА очень успешный», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.