Денис Попов: ЦСКА – легенда, Акинфеев – машина. Впереди новые трофеи

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов оценил победу московского ЦСКА в суперфинале Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).
«ЦСКА – легенда, Акинфеев – машина, впереди новые трофеи. Но и «Краснодар» тоже молодцы, что вышли в финал. Я думаю, психология сыграла решающую роль. Та уверенность, которая есть у ЦСКА, дух победителей. Это приходит с годами, как и опыт. Поэтому здесь «Краснодару» не надо расстраиваться, они на правильном пути, и у них ещё всё впереди. Просто в таких матчах в большинстве случаев побеждает опыт.
Это видно даже по тому, как складывались послематчевые пенальти. У «Краснодара» вначале было преимущество, но, опять же, психология и опыт вышли на первый план. Дальше ЦСКА в лице Акинфеева уверенно и сосредоточенно довёл дело до конца. А «Краснодар» запаниковал, когда почувствовал, что трофей у него уже почти в руках. Я же говорю: всё приходит со временем и с опытом», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
- 11 июня 2023
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