«Барселона» подпишет контракт с сенегальским талантом из чемпионата Хорватии

«Барселона» продолжает охотиться за молодыми талантами, чтобы укрепить молодёжную академию, и последней находкой скаутской службы сине-гранатовых, судя по всему, станет сенегальский защитник загребской «Кустошии» Микаил Файе. Итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере» сообщает, что в скором времени контракт будет подписан.

Помимо «Барселоны», на 18-летнего центрального защитника «Кустошии» претендуют «Челси» и дортмундская «Боруссия», однако чемпион Испании действует наиболее настойчиво. Согласно информации журналиста, «Барселона» видит в Файе потенциального топ-футболиста и готова заплатить хорватскому клубу за игрока € 5 млн, не считая бонусов.

«Кустошия» заняла предпоследнее место во втором по рангу дивизионе Хорватии и ведёт борьбу за сохранение места в Первой лиге. В активе Файе 13 матчей за команду и один гол.