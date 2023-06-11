Агкацев: в начале недели стало понятно, что в финале буду играть я

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как узнал о том, что выйдет в стартовом составе команды в Суперфинале Кубка России.

«В начале недели стало понятно, что в финале буду играть я. По тренировкам было видно, кто выйдет в основе. Это было решение тренера. Приятно, что мне доверяют. Стараюсь оправдывать и отрабатывать на поле», — приводит слова Агкацева Metaratings.ru.

Победу в решающем матче одержала московская команда, обыгравшая «Краснодар» в серии пенальти со счётом 6:5. Решающий гол с 11-метровой отметки забил форвард армейцев Антон Заболотный. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

Агкацев не отразил ни одного пенальти в послематчевой серии. Единственный неудачный удар нанёс защитник ЦСКА Мойзес — его удар пришёлся выше ворот.