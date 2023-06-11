Виллиан Роша: конфликт с Соболевым закрыт. При встрече пожму ему руку

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что при встрече пожал бы руку нападающему «Спартака» Александру Соболеву и что их конфликт закрыт.

«Конфликт с Соболевым закрыт, мы всё уже решили. Общался ли с Александром? Нет, к сожалению, мне не о чем говорить с Александром.

Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло. Я желаю Саше всего самого наилучшего и всех благ. При следующей встрече без всяких проблем поздороваюсь, пожму ему руку», — цитирует Рошу «Матч ТВ».

Напомним, в матче 28‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который завершился победой красно‑белых (2:1), Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест Роше, указывая на свой пах.

После этого бразилец апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену. Оба футболиста в итоге были удалены с поля, а Соболев впоследствии ещё и получил дисквалификацию.