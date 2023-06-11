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Сборная Израиля стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира по футболу

Сборная Израиля стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира по футболу
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Завершился матч за третье место молодёжного чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет, в котором сборная Израиля уверенно обыграла сборную Южной Кореи со счётом 3:1.

На 19-й минуте первым голом в матче отметился хавбек израильтян Ран Биньямин. Однако всего через пять минут корейцы сравняли счёт усилиями Сын-Вон Ли, отличившегося с пенальти. Сборная Израиля сумела дожать своего соперника: на 76-й минуте отличился Омер Сениор, а на 85-й — Анан Халаили.

Ранее израильтяне прошли Узбекистан (1:0) и Бразилию (3:2). В полуфинале команда уступила Уругваю (0:1). Корейцы обыгрывали в плей-офф Эквадор (3:2) и Нигерию (1:0), а в 1/2 финала уступили итальянцам со счётом 1:2.

Финал соревнования состоится в понедельник, 12 июня. Начало игры — в 00:00 мск. В решающем матче сборная Италии сразится с Уругваем.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. За 3-е место
11 июня 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Израиль U20
Окончен
3 : 1
Южная Корея U20
1:0 Биньямин – 19'   1:1 Ли – 24'   2:1 Сениор – 76'   3:1 Халаили – 85'
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