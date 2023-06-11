«Фенербахче» переиграл «Истанбул Башакшехир» в финале Кубка Турции

Завершился финал Кубка Турции, в котором встречались «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир». Игра проходила на стадионе «Гёзтепе» в Измире и закончилась победой «Фенербахче» со счётом 2:0.

Героем финала стал Миши Батшуайи, оформивший дубль. Первый гол бельгийский нападающий забил уже на первой минуте матча с передачи 18-летнего Арды Гюлера. На исходе получаса игры Батшуайи удвоил преимущество «канареек». Во втором тайме голов соперники не забивали.

«Фенербахче» под руководством португальского специалиста Жорже Жезуза завоевал седьмой в истории Кубок Турции и взял первый трофей с 2014 года, когда «канарейки» оформили последний чемпионский титул.

В чемпионате Турции «Фенербахче» занял второе место, отстав от «Галатасарая» на восемь очков. «Истанбул Башакшехир» финишировал на пятой строчке и после поражения в финале Кубка лишился шансов сыграть в еврокубках.