«Ахмат» подписал новый контракт с Ташуевым
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.
«Подписали контракт с Ташуевым на 3 года», — сказал Айдамиров «Матч ТВ».
Сергей Ташуев возглавил грозненцев после ухода из клуба Андрея Талалаева. «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона‑2022/2023.
Андрей Талалаев покинул «Ахмат» в сентябре прошлого года, а через месяц возглавил московское «Торпедо». С чёрно-белыми российский специалист проработал до марта 2023 года, а уже в апреле возглавил «Химки».
Напомним, что в сезоне-2022/20-23 из Российской Премьер-лиги напрямую вылетели «Химки» и «Торпедо», занявшие 15-е и 16-е места соответственно.
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