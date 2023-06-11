Раньери вернул «Кальяри» в Серию А, в финале плей-офф сардинцы обыграли «Бари»

Завершился второй матч финала плей-офф Серии B за повышение в классе, в котором встречались «Бари» и «Кальяри». Победу со счётом 1:0 праздновали сардинцы.

Единственный гол в матче на 94-й минуте забил 34-летний Леонардо Паволетти с передачи Габриэле Цаппы. Первый матч, состоявшийся 8 июня, не выявил сильнейшего – 1:1.

В полуфинале «Кальяри» преодолел сопротивление «Пармы» (3:2, 0:0). Регулярный сезон сардинцы завершили на пятой позиции турнирной таблицы Серии B.

Добавим, что 71-летний специалист Клаудио Раньери, возглавляющий «Кальяри», принял команду в декабре прошлого года, когда «россоблу» занимали 14-ю строчку. Сардинцы вылетели из Серии А по итогам сезона-2021/2022, финишировав на 18-м месте.