Быстров — о финале Кубка России: в Лиге чемпионов никогда не поставят такой пенальти

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финале Кубка России.

«Футбол же – это контактный вид спорта, всегда происходят какие‑то касания в штрафной площади. Здесь понятно, Олусегун — осёл! Вот просто осёл! Ну нельзя так играть в футбол, это раз. Два — судья хотел поставить этот пенальти. Он его поставил. Три — в финалах не должны быть такие судейские решения. Посмотрите на Лигу чемпионов, они там пропускают 70 процентов фолов. Там никогда не поставят такой пенальти, и он не повлияет на результат игры. Здесь, слава богу, «Краснодар» смог отыграться.

Пенальти не было! Не было того касания, от которого бы упал Кучаев! Да, он почувствовал и упал, всё хорошо, «нарисовал», вопросов нет. Но если наши судьи продолжают такие пенальти ставят, то у них формально есть варианты прибить любую команду. Не хочу, чтобы ставили такие пенальти, тем более в финалах», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

В воскресенье, 11 июня, московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России (1:1, по пенальти — 6:5). В первом тайме матча арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота южан за фол Олакунле Олусегуна на Константине Кучаеве.