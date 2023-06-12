«Наполи» определился с кандидатами на замену Ким Мин Джэ

«Наполи» определился с кандидатами на замену своего защитника Ким Мин Джэ, который в скором времени может перейти в топ-клуб, сообщает Football Italia.
По информации источника, защитник «Ланса» и сборной Австрии Кевин Дансо возглавляет список. За австрийца «Наполи» может заплатить € 15 млн.
Ещё один кандидат — бывший защитник «Фиорентины» Давид Ханко, который выступал за пражскую «Спарту» и «Фейеноорд» после ухода из флорентийского клуба. Отмечается, что его прогресс и недавний титул чемпиона Эредивизи делают его интересным вариантом для «партенопейцев».
Сообщается, что «Наполи» также изучает возможность подписания Николы Миленковича из «Фиорентины», а также японских защитников Хироки Ито («Штутгарт») и Ко Итакуры («Боруссия» Мёнхенгладбах).
Ранее сообщалось о возможном переходе Ким Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед».
- 12 июня 2023
-
01:15
-
00:55
-
00:47
-
00:36
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:05
-
00:02
- 11 июня 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:42
-
23:41
-
23:31
-
23:25
-
23:19
-
23:01
-
22:57
-
22:46
-
22:46
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:25
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:33
-
21:27
-
21:23