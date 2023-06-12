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«Наполи» определился с кандидатами на замену Ким Мин Джэ

«Наполи» определился с кандидатами на замену Ким Мин Джэ
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«Наполи» определился с кандидатами на замену своего защитника Ким Мин Джэ, который в скором времени может перейти в топ-клуб, сообщает Football Italia.

По информации источника, защитник «Ланса» и сборной Австрии Кевин Дансо возглавляет список. За австрийца «Наполи» может заплатить € 15 млн.

Ещё один кандидат — бывший защитник «Фиорентины» Давид Ханко, который выступал за пражскую «Спарту» и «Фейеноорд» после ухода из флорентийского клуба. Отмечается, что его прогресс и недавний титул чемпиона Эредивизи делают его интересным вариантом для «партенопейцев».

Сообщается, что «Наполи» также изучает возможность подписания Николы Миленковича из «Фиорентины», а также японских защитников Хироки Ито («Штутгарт») и Ко Итакуры («Боруссия» Мёнхенгладбах).

Ранее сообщалось о возможном переходе Ким Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед».

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