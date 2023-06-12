«Ньюкасл» хочет взять Магуайра в аренду. «МЮ» не готов отпускать защитника к конкурентам

Футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр попал в сферу интересов «Ньюкасла». Об этом сообщает издание The Sun.
По данным источника, «сороки» хотели бы взять 30-летнего защитника в аренду, однако «красные дьяволы» готовы рассмотреть предложения только о приобретении Магуайера. Отмечается, что английский футболист также привлекает «Астон Виллу» и «Тоттенхэм».
Если «Манчестер Юнайтед» примет решение отдать игрока в аренду, то, скорее всего, согласится отпустить его в «Астон Виллу», а не в «Ньюкасл».
В завершившемся сезоне-2022/2023 Гарри Магуайер провёл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.
Магуайр — воспитанник академии «Шеффилд Юнайтед», профессиональную карьеру англичанин начал в 2011-м году.
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