«Манчестер Юнайтед» хочет купить голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, независимо от того, покинет ли манкунианцев Давид Де Хеа. Об это сообщает talkSPORT.

По данным источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет, чтобы «Ман Юнайтед» купил этим летом нового голкипера, который либо составит конкуренцию Де Хеа, либо заменит его, если испанец не согласится подписать новый контракт.

Отмечается, что на эту роль «МЮ» присмотрел вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, являющегося первым номером в сборной Англии.

Мерсисайдский клуб может продать 29-летнего голкипера примерно за € 35 млн. Сам Пикфорд открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он провёл 37 матчей за «Эвертон» в АПЛ, 10 из них отстояв на ноль.