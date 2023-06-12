Ивич – арбитрам матча с ЦСКА: мы ожидали! Не в первый раз вы делаете это с нами!

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич эмоционально обратился к арбитрам в подтрибунном помещении во время матча Суперфинала Кубка России ЦСКА. Напомним, по ходу матча арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара», который реализовал Фёдор Чалов.

«Эй, рефери! Один метр, мой друг! Один метр! Мы ожидали, мы ожидали! Не в первый раз! Не в первый раз вы делаете это с нами! Мы ожидали этого от вас!» — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержал ЦСКА.

Отметим, выигранный по итогам сезона-2022/2023 Кубок России стал первым трофеем московского ЦСКА за последние пять лет. До этого «армейцы» в 2018 году выиграли Суперкубок России.