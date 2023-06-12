Египетский «Аль-Ахли» в 11-й раз стал победителем африканской Лиги чемпионов
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В Касабланке (Марокко) завершился ответный матч финала африканской Лиги чемпионов, в котором местный «Видад» сыграл вничью с египетским «Аль-Ахли» со счётом 1:1.
По сумме двух встреч египетский клуб одержал победу в африканской Лиге чемпионов со счётом 3:2. «Аль-Ахли» стал 11-кратным победителем турнира. Напомним, первая встреча в Каире завершилась победой «Аль-Ахли» — 2:1.
Марокканский «Видад» был действующим победителем африканского турнира.
«Аль-Ахли» — самая титулованная команда Лиги чемпионов АФК. На втором месте каирский «Замалек» (5). На счету «Видада» 3 кубка.
На данный момент «Аль-Ахли» с 62 очками занимает второе место в чемпионате Египта, имея шесть игр в запасе. У лидера таблицы «Пирамидс» 64 очка.
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