Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд Кубка России по количеству выигранных титулов, догнав бывших партнёров по московской команде — Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.
Акинфеев выиграл Кубок России в седьмой раз. По шесть трофеев есть в активе братьев Березуцких, Дейвидаса Шембераса, Вагнера Лав и Юрия Жиркова, по пять — у Игоря Чугайнова, Андрея Соломатина, Владимира Маминова, Евгения Алдонина и Чиди Одиа.
Любопытно, что из группы рекордсменов за ЦСКА не выступали только Игорь Чугайнов («Торпедо», «Локомотив») и Владимир Маминов («Локомотив»).
Напомним, вчера, 11 июня, завершился Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего (1:1), а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.
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