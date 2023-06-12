Украинский флаг отобрали у болельщика во время финала Лиги чемпионов

Во время финала Лиги чемпионов сотрудники стадиона отобрали у болельщика украинский флаг, сообщает Лайф.

Один из болельщиков начал демонстрировать флаг Украины на трибуне. Сотрудники службы безопасности стадиона незамедлительно отреагировали и забрали флаг у мужчины. Позже его всё же вернули владельцу, но не разрешили демонстрировать на стадионе.

Напомним, на играх под эгидой УЕФА зрителям запрещено приносить с собой какую-либо политическую атрибутику.

10 июня завершился финал Лиги чемпионов – 2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Интер». «Сити» выиграл со счётом 1:0 и стал победителем турнира. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» 2:1). Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили требл.