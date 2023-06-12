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Сборная Уругвая обыграла Италию и стала победителем молодёжного чемпионата мира

Завершился финальный матч чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Уругвая и Италии. Южноамериканская команда одолела соперника с минимальным счётом — 1:0.

Обеим командам не удавалось забить на протяжении долгого времени — мяч упорно не шёл в ворота. После первого тайма счёт был равный — 0:0.

В итоге уругвайцы всё же смогли переиграть соперника: на 86-й минуте победный мяч на свой счёт записал форвард латиноамериканской команды Лусиано Родригес.

Для сборной Уругвая это первая победа в турнире. Ранее южноамериканская команда дважды проигрывала в финале – в 1997 и 2013 годах.

В полуфинале Уругвай одолел Израиль (1:0), а Италия победила Южную Корею со счётом 2:1. В матче за третье место сильнее оказалась команда Израиля, которая обыграла сборную Южной Кореи — 3:1.