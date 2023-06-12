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Итальянские команды потерпели четыре поражения в четырёх финалах за последние две недели

Итальянские команды потерпели четыре поражения в четырёх финалах за последние две недели
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Итальянские команды проиграли четыре финала подряд за последние две недели.

Напомним, сборная Италии потерпела поражение в финальном матче молодёжного чемпионата мира с национальной командой Уругвая со счётом 0:1.

Ранее «Интер» потерпел поражение в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В финале Лиги конференций «Фиорентина» уступила «Вест Хэму» (1:2), а в решающем матче Лиги Европы «Рома» не справилась с «Севильей» (1:1 в основное время, 1:4 по пенальти).

Сборная Италии впервые сыграла в финале молодёжного чемпионата мира. Ранее лучшим результатом команды было третье место на МЧМ-2017.

15 июня сборная Италии встретится с национальной командой Испании в полуфинале Лиги наций. Матч состоится 15 июня.

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