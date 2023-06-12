Флаги России не отбирали в финале ЛЧ. Ранее сообщалось, что украинский флаг запретили

Служба безопасности стадиона «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле не отнимала у болельщиков российских флаг, который присутствовал во время финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», сообщает Sport.pl.

Ранее сообщалось, что один из болельщиков «Манчестер Сити» начал демонстрировать флаг Украины на трибуне. Сотрудники службы безопасности забрали флаг у мужчины. Позже его всё же вернули владельцу, но не разрешили демонстрировать на стадионе.

При этом отмечается, что людей, который демонстрировали флаг России на стадионе, служба безопасности не трогала.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. «Горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов и оформили требл в минувшем сезоне.