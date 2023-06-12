Сборная Уругвая не пропустила ни одного гола в плей-офф молодёжного чемпионата мира
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Сборная Уругвая, которая выиграла молодёжный чемпионат мира, не пропустила ни одного гола в плей-офф турнира.
Напомним, в финальном матче турнира сборная Уругвая обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0. Ранее в плей-офф уругвайцы обыграла Гамбию (1:0), США (2:0), и Израиль (1:0).
На групповой стадии турнира сборная Уругвая заняла второе место записав в свой актив шесть очков. Команда пропустила перед собой национальную команду Англии.
Для сборной Уругвая это первая победа в турнире. Ранее южноамериканская команда дважды проигрывала в финале – в 1997 и 2013 годах.
Сборная Италии, в свою очередь, впервые сыграла в финале молодёжного чемпионата мира. Ранее лучшим результатом команды было третье место на МЧМ-2017.
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