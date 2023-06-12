Холанд стал четвёртым игроком, который стал лучшим бомбардиром в ЛЧ и Англии за сезон

Норвежский форвард Эрлинг Холанд стал всего четвёртым нападающим в истории, который был лучшим бомбардиром в одном сезоне и Английской Премьер-лиги, и Лиги чемпионов.

До норвежца это достижение покорялось Криштиану Роналду, Рууду ван Нистелрою и Дуайту Йорку. Примечательно, что все эти игроки были из Манчестера.

В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Холанд стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов в 11 матчах. Также «Манчестер Сити» выиграл в нынешнем сезоне чемпионат и Кубок Англии. После перехода из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года Холанд всего провёл за «горожан» 53 матча, в которых забил 52 гола.

В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0).