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Андрей Шевченко: первый сезон Левандовски в «Барселоне» считаю отличным

Андрей Шевченко: первый сезон Левандовски в «Барселоне» считаю отличным
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Экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал выступление Роберта Левандовского в первом сезоне после перехода в «Барселону».

«Фантастически. Роберт снова продемонстрировал класс, преданность делу, решительность и страсть. И не так-то просто перейти из Бундеслиги в другую сильную лигу. Между тем, у Роберта не возникло никаких проблем, он сразу вошёл в команду и оказался одним из её важнейших игроков.

Его вклад в титул «Барселоны» был огромным. Поэтому ещё раз подчёркиваю – его первый сезон в Испании считаю отличным», — приводит слова Шевченко Sportowe Fakty.

Роберт забил 23 гола в 34 матчах турнира, а ещё отдал семь результативных передач. «Барселона» по итогам прошлого сезона выиграла Ла Лигу впервые с 2019 года.

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