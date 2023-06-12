Гаэль Ондуа: спасибо «Краснодару» за классный футбол

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о Суперфинале Кубка России. В этом матче ЦСКА одолел «Краснодар» в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5.
«Поздравляю армейцев с трофеем! Серия пенальти была увлекательной. Спасибо «Краснодару» за классный футбол! Это был финал достойных соперников», – написал Ондуа в своём телеграм-канале.
Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна – 6:5.
Основное время завершилось вничью – 1:1. Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.
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