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Гаэль Ондуа: спасибо «Краснодару» за классный футбол

Гаэль Ондуа: спасибо «Краснодару» за классный футбол
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о Суперфинале Кубка России. В этом матче ЦСКА одолел «Краснодар» в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5.

«Поздравляю армейцев с трофеем! Серия пенальти была увлекательной. Спасибо «Краснодару» за классный футбол! Это был финал достойных соперников», – написал Ондуа в своём телеграм-канале.

Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна – 6:5.

Основное время завершилось вничью – 1:1. Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.

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