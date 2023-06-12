Романо: «Реал» не хочет платить € 60 млн за Хаверца, но это «Челси», изменят цену в момент

Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал процесс переговоров между «Реалом» и «Челси» по поводу возможного трансфера нападающего Кая Хаверца.
«Реал» до сих пор заинтересован в подписании Хаверца. Но клуб не хочет платить € 60 млн и бонусы. Но это начало июня и «Челси» – через 3 недели они могут позвонить и сказать: «Окей, цена изменилась», – приводит слова Романо Madrid Xtra.
В сезоне-2022/2023 на счету немецкого игрока 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Хаверц выступает за «аристократов» на протяжении трёх лет (с 2020 года).
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
- 12 июня 2023
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