Джон Стоунз — лидер по успешным обводкам в финалах Лиги чемпионов с 2015 года

Английский защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз стал лидером по количеству успешных обводок в финале Лиги чемпионов с «Интером». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Сити».

Англичанин совершил шесть обводок, и все они были удачными. Больше удачных обводок в финальной игре в последний раз делал только аргентинский форвард Лионель Месси в 2015 году за «Барселону».

«Манчестер Сити» обыграл в финале Лиги чемпионов «Интер». Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0).