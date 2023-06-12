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Важный рекорд Акинфеева, победа Уругвая на МЧМ. Главное к утру

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев повторил очередной рекорд, сборная Уругвая выиграла молодёжный чемпионат мира по футболу, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем «Ролан Гаррос». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Игорь Акинфеев повторил рекорд по количеству титулов в Кубке России.

2. Сборная Уругвая обыграла Италию и стала победителем молодёжного чемпионата мира.

3. Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2023.

4. Рейтинг WTA от 12 июня: Андреева поднялась на 42 позиции, Рыбакина вошла в топ-3.

5. Ивич — арбитрам матча с ЦСКА: мы ожидали! Не в первый раз вы делаете это с нами!

6. The Athletic рассказал, преувеличивают ли недостатки Мичкова в НХЛ из-за контракта со СКА.

7. «Манчестер Сити» заработал почти € 350 млн призовых за сезон-2022/2023.

8. Карраскаль останется в ЦСКА на следующий сезон.

9. Алексей Ионов объявил об уходе из «Краснодара».

10. Акинфеев: сегодня Москва красно-синяя. Эта победа для наших болельщиков.