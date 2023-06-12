Андрей Канчельскис: за прошедший сезон ЦСКА можно поставить четыре с плюсом

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил прошедший сезон-2022/2023 для московского ЦСКА.

«Перед финалом я сказал, что будет ничейный результат и победа ЦСКА в серии пенальти — так оно и получилось. Вообще весь сезон ЦСКА можно назвать хорошим. С «Зенитом» очень тяжело бороться всем командам, но второе место в РПЛ — это хорошо.

Да, ЦСКА всегда хочет быть первым, но всё-таки это неплохой сезон. Не скажу, что на пять баллов, но можно поставить четыре с плюсом. ЦСКА — молодцы, поздравляю их», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Накануне армейцы выиграли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.