Андрей Канчельскис: за прошедший сезон ЦСКА можно поставить четыре с плюсом
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил прошедший сезон-2022/2023 для московского ЦСКА.
«Перед финалом я сказал, что будет ничейный результат и победа ЦСКА в серии пенальти — так оно и получилось. Вообще весь сезон ЦСКА можно назвать хорошим. С «Зенитом» очень тяжело бороться всем командам, но второе место в РПЛ — это хорошо.
Да, ЦСКА всегда хочет быть первым, но всё-таки это неплохой сезон. Не скажу, что на пять баллов, но можно поставить четыре с плюсом. ЦСКА — молодцы, поздравляю их», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Накануне армейцы выиграли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.
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