Роман Бабаев: Акинфеев подтвердил, что он великий. Не думал, что отразит три пенальти

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил вклад капитана и вратаря армейцев Игоря Акинфеева в завоёванный красно-синими Кубок России.

«Это особые эмоции после первого кубка за семь лет, тем более такая концовка. Мы были поближе к победе, но серия пенальти добавляет градуса любому финалу. Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он великий. Только усилил эмоции от этой победы.

Я, конечно, вспомнил, что пенальти бьют в те же ворота, что и во время матча с Испанией. Не думал, что он отразит по факту три пенальти, пусть один и пришлось перебивать. Но тем не менее — комментарии излишни», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне ЦСКА обыграл «Краснодар» в финале Кубка России, одержав победу над «быками» в серии послематчевых пенальти.