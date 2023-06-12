«Ливерпуль» работает над приобретением ещё двух полузащитников — Романо

Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен купить ещё двух центральных полузащитников этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, мерсисайдцы приступили к работе по привлечению двух полузащитников в команду Юргена Клоппа после приобретения Алексиса Мак Аллистера. Кроме того, красные хотят купить центрального защитника — приоритет отдаётся футболисту, способному сыграть левого центрального защитника.

Напомним, на прошлой неделе «Ливерпуль» объявил о переходе игрока «Брайтона» и действующего чемпиона мира в лице Алексиса Мак Аллистера. За 24-летнего полузащитника мерсисайдцы заплатят € 35 млн. Прошлый сезон красные завершили на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.