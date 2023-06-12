«Арсенал» хочет подписать Кьезу, «Ювентус» требует за игрока € 60 млн

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 25-летнего итальянца заинтересован лондонский «Арсенал», информирует SportRepubblica.

Согласно сведениям источника, «канониры» видят в Кьезе хорошее усиление перед возвращением в Лигу чемпионов. При этом «Ювентус» хочет выручить за Федерико не менее € 60 млн. За подписание Кьезы с «Арсеналом» также поборется «Ньюкасл Юнайтед».

В недавно завершившемся сезоне Серии А Кьеза провёл 21 матч. На счету форварда пять результативных передач и два забитых мяча. Кроме того, итальянский нападающий забил по одному голу в Лиге Европы и Кубке Италии.

Напомним, Кьеза пополнил состав «Ювентуса» в октябре 2020 года. Сначала вингер выступал за туринский клуб на правах арендованного футболиста, затем «Ювентус» осуществил полноценный трансфер. Текущая стоимость игрока составляет € 50 млн.