«Арсенал» хочет подписать Кьезу, «Ювентус» требует за игрока € 60 млн

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 25-летнего итальянца заинтересован лондонский «Арсенал», информирует SportRepubblica.
Согласно сведениям источника, «канониры» видят в Кьезе хорошее усиление перед возвращением в Лигу чемпионов. При этом «Ювентус» хочет выручить за Федерико не менее € 60 млн. За подписание Кьезы с «Арсеналом» также поборется «Ньюкасл Юнайтед».
В недавно завершившемся сезоне Серии А Кьеза провёл 21 матч. На счету форварда пять результативных передач и два забитых мяча. Кроме того, итальянский нападающий забил по одному голу в Лиге Европы и Кубке Италии.
Напомним, Кьеза пополнил состав «Ювентуса» в октябре 2020 года. Сначала вингер выступал за туринский клуб на правах арендованного футболиста, затем «Ювентус» осуществил полноценный трансфер. Текущая стоимость игрока составляет € 50 млн.
- 12 июня 2023
-
10:32
-
10:24
-
10:20
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40
-
09:40
-
09:39
-
09:26
-
09:26
-
09:20
-
09:13
-
09:06
-
09:00
-
08:46
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
07:53
-
07:38
-
07:31
-
07:02
-
06:48
-
06:27
-
06:21
-
06:05
-
06:01
-
05:46
-
05:39
-
05:38
-
05:30
-
05:27