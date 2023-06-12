Зидан: для меня было большой честью тренировать Бензема

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что для него было большой честью тренировать нападающего Карима Бензема, который стал футболистом саудовского «Аль-Иттихада».

«Для меня было большой честью тренировать Бензема. Он игрок, который очень легко находит общий язык с остальными и который знает всё, что нужно делать на поле», — приводит слова Зидана «твиттер» Telefoot.

В прошедшем сезоне 35-летний Бензема сыграл 43 матча за «Реал» во всех турнирах, отметившись в них 31 забитым мячом и шестью результативными передачами. Французский форвард играл за мадридцев с 2009 года. В составе «Королевского клуба» Бензема выиграл 25 трофеев, в том числе пять титулов Лиги чемпионов. Игрок выигрывал «Золотой мяч» в 2022 году.

«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема