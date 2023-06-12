Агуэро: Месси рассмеялся, когда я сказал ему, что «Интер Майами» нужно вывести в плей-офф

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси с юмором отнёсся к перспективе бороться за попадание в плей-офф МЛС.

«Мы разговаривали с ним некоторое время назад, и я отправил ему турнирную таблицу МЛС. Я сказал ему: «Послушай меня, твоя команда отстаёт, лучше тебе поднять её до восьмой, девятой строчки, чтобы выйти в плей-офф.

Он очень смеялся. Да и что тут можно сказать? Лео смеялся вместе со мной. «Нам надо забраться в плей-офф, мы должны попасть туда», – сказал он мне», — приводит слова Агуэро аргентинское издание Clarín.

Прямо сейчас «Интер Майами» идёт на последнем месте в Восточной конференции, отставая на семь очков от девятой строчки. Месси присоединился к «Интеру» этим летом на правах свободного агента.