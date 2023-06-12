Хуниор Алонсо: я не останусь в «Краснодаре»

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо заявил, что покинет «быков» этим летом.

«Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб. Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», — приводит слова Алонсо издание «РБ Спорт».

К «Краснодару» Хуниор Алонсо присоединился в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.

В завершившемся сезоне 30-летний парагваец провёл 19 матчей в составе «Краснодара», 12 из которых в рамках Российской Премьер-Лиги, и отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.