«Судья был за ЦСКА, он убил игру!» Игрок «Краснодара» Олусегун — о работе Безбородова

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун жёстко раскритиковал главного судью Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 пен.) Владислава Безбородова, заявив, что арбитр своими решениями «убил игру».

«Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде. Главный судья нашей игры был же за ЦСКА — может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру!» — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Безбородов назначил пенальти в ворота «Краснодара» в первом тайме после фола Олусегуна на полузащитнике армейцев Константине Кучаеве.