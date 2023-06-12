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«Судья был за ЦСКА, он убил игру!» Игрок «Краснодара» Олусегун — о работе Безбородова

«Судья был за ЦСКА, он убил игру!» Игрок «Краснодара» Олусегун — о работе Безбородова
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун жёстко раскритиковал главного судью Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 пен.) Владислава Безбородова, заявив, что арбитр своими решениями «убил игру».

«Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде. Главный судья нашей игры был же за ЦСКА — может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру!» — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Безбородов назначил пенальти в ворота «Краснодара» в первом тайме после фола Олусегуна на полузащитнике армейцев Константине Кучаеве.

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