Мурад Мусаев: в Краснодаре одни из лучших условий для футбола в мире

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что в Краснодаре одни из лучших условий для футбола в мире. Также специалист ответил на вопрос, тяжело ли было приглашать иностранных футболистов в стан «быков».

«Сложно ли привозить легионеров в Краснодар? С некоторыми было сложно. Иногда, чтобы привести иностранцев, Сергей Николаевич [Галицкий] давал свой вертолёт, и от академии, стадиона до базы они летали, чтобы у них сложилось хорошее впечатление. А ещё сложнее — уговорить жён футболистов.

Смолов хотел уехать из «Краснодара» на следующий год после приезда? В Краснодаре одни из лучших условий для футбола в мире. Считаю, во главу угла надо ставить карьеру. Если прогрессируешь, можно потерпеть. Тем более Федя провёл сильные годы здесь», — приводит слова Мусаева Sport24.