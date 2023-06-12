Мурад Мусаев: в Краснодаре одни из лучших условий для футбола в мире

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что в Краснодаре одни из лучших условий для футбола в мире. Также специалист ответил на вопрос, тяжело ли было приглашать иностранных футболистов в стан «быков».
«Сложно ли привозить легионеров в Краснодар? С некоторыми было сложно. Иногда, чтобы привести иностранцев, Сергей Николаевич [Галицкий] давал свой вертолёт, и от академии, стадиона до базы они летали, чтобы у них сложилось хорошее впечатление. А ещё сложнее — уговорить жён футболистов.
Смолов хотел уехать из «Краснодара» на следующий год после приезда? В Краснодаре одни из лучших условий для футбола в мире. Считаю, во главу угла надо ставить карьеру. Если прогрессируешь, можно потерпеть. Тем более Федя провёл сильные годы здесь», — приводит слова Мусаева Sport24.
- 12 июня 2023
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