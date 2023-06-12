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Роман Бабаев: надеюсь, Кубок станет переломным. Этому ЦСКА по силам бороться с «Зенитом»

Роман Бабаев: надеюсь, Кубок станет переломным. Этому ЦСКА по силам бороться с «Зенитом»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что команде Владимира Федотова по силам бороться с «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.

«Мы все очень счастливы. Надеемся, Кубок станет переломным моментом, чтобы вернуть утраченные позиции. С этим составом и тренером нам реально бороться с «Зенитом»: в 2014 и 2016 годах у них тоже был очень сильный состав, но мы смогли взять золото», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В завершившемся сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и выиграл кубок страны. «Зенит» стал чемпионом, набрав 70 очков по итогам 30 проведённых матчей. Сине-бело-голубые выиграли пятый чемпионский титул подряд и десятый в истории. Армейцы заработали 58 турнирных очков.

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