Ибрагимович не хочет возвращаться в «Милан» на административную должность

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович не хочет работать в «Милане» на должности клубного менеджера, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, миланский клуб готов был предложить 41‑летнему экс-форварду должность в структуре клуба, но Ибрагимович не планирует рассматривать такой вариант. По окончании матча заключительного тура Серии А с «Вероной» (3:1), который прошёл в прошлый понедельник, швед объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

За «Милан» Златан Ибрагимович выступал в 2010–2012 и 2020–2023 годах. В сезоне‑2022/2023 красно-чёрные заняли четвёртое место в чемпионате Италии, а шведский нападающий отыграл четыре матча и забил один гол.