Алексей Ионов высказался о поражении «Краснодара» в Суперфинале Кубка от ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов прокомментировал поражение команды Владимира Ивича в Суперфинале Кубка России от ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти).
«Ещё перед матчем было понятно, что будет тяжёлый матч — всё же это финал. Тяжело вошли в первый тайм, чувствовалась какая-то нервозность. Даже не нервозность — команды не давали друг другу играть.
Второй тайм получился другим: силы начали уходить у обеих команд. Стало появляться больше зон. Расстроены, что не удалось победить.
Скажу про атмосферу: очень порадовали полные трибуны. Очень соскучились по такому — всем понравилось», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Победу в финале Кубка России одержали армейцы, переигравшие «быков» в серии послематчевых пенальти.
- 12 июня 2023
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