«Ахмат» объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Ташуевым

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подписал новый контракт с грозненским клубом. Новое соглашение сторон рассчитано на три года — до 31 мая 2026 года.
«Поздравляем Сергея Абуезидовича с подписанием нового контракта, желаем удачи и побед с родным клубом «Ахмат», — написала пресс-служба грозненского клуба в своём телеграм-канале.
Напомним, Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место в Российской Премьер-Лиге сезноа-2022/2023.
Сергей Ташуев возглавил грозненцев после ухода из клуба Андрея Талалаева.
Андрей Талалаев покинул «Ахмат» в сентябре прошлого года, а через месяц возглавил московское «Торпедо». С чёрно-белыми российский специалист проработал до марта 2023 года, а уже в апреле возглавил «Химки».
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