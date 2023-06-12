Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ахмат» объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Ташуевым

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подписал новый контракт с грозненским клубом. Новое соглашение сторон рассчитано на три года — до 31 мая 2026 года.

«Поздравляем Сергея Абуезидовича с подписанием нового контракта, желаем удачи и побед с родным клубом «Ахмат», — написала пресс-служба грозненского клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место в Российской Премьер-Лиге сезноа-2022/2023.

Сергей Ташуев возглавил грозненцев после ухода из клуба Андрея Талалаева.

Андрей Талалаев покинул «Ахмат» в сентябре прошлого года, а через месяц возглавил московское «Торпедо». С чёрно-белыми российский специалист проработал до марта 2023 года, а уже в апреле возглавил «Химки».