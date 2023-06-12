Источник: Кержаков близок к назначению на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков близок к назначению на пост наставника сербского «Спартака» из города Суботица. Об этом сообщает «Евро-футбол.Ру».
По информации источника, стороны ведут активные переговоры. Кержаков может возглавить команду уже в ближайшее время.
По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 13-е место в местном чемпионате после 30 туров. В плей-офф за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Сербии клуб стал вторым из восьми.
40-летний Кержаков является безработным после уходе из кипрской «Кармиотиссы» в апреле 2023 года. Российский специалист проработал там лишь несколько месяцев.
Под руководством Кержакова «Пари НН» в сезоне-2021/2022 смог сохранить место в РПЛ.
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