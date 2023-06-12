Эдуард Сперцян: мой переход в «Спартак» или «Зенит» невозможен

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян исключил вариант с переходом в московский «Спартак» или «Зенит».

«Не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов. Если придут «Зенит» и «Спартак»? Скажу им «нет», конечно. Мой переход невозможен. Почему? Это моё отношение к «Краснодару», благодарность за то, что люди делают для меня.

Я пытаюсь максимально помочь своей команде. Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 28 матчей за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересован амстердамский «Аякс».