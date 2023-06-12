Канчельскис: для меня неприемлем новый формат Кубка России. Зачем выдумывать велосипед?

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал новый формат Фонбет Кубка России, который был введён в сезоне-2022/2023. По его мнению, простота всегда побеждает, и российским футбольным функционерам не нужно «выдумывать велосипед».

«Для меня неприемлем новый формат Кубка России. Во всём мире проводят две игры на вылет, а РФС хотят всех чем-то удивить. Там сидят «футбольные» люди, поэтому они принимают неправильные решения. Дай бог им здоровья.

Простота всегда побеждает: провели два матча, проиграли — вылетели. Зачем выдумывать велосипед? Но, видимо, новые руководители хотят выделиться и показать, что старые были не правы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.