Павел Каманцев — о судействе: по прошлому сезону есть плюсы и минусы

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев отметил плюсы и минусы в работе арбитров в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Удовлетворён ли прошлым сезоном? Как всегда, есть плюсы и минусы. Один из главных минусов — то, что не все топовые и самые медийные матчи удалось провести без шероховатостей. Поэтому возникает ощущение, что ошибок хоть стало и меньше, но обсуждают их куда больше.
Как раз из‑за этого дисбаланса, когда в самых ответственных матчах возникали дискуссионные решения. Это даже не всегда были ошибки, просто в таких играх арбитрам приходилось принимать сложные решения, любое из которых вызывало дискуссию.
Из позитивного точно можно выделить, что в нашу обойму вливаются новые судьи. Однозначно позитивно можно выделить Шафеева. Он начал судить весной, отработал достаточное количество матчей, справился с ними неплохо. Мы наконец‑то преодолели технологическую проблему с VAR.
Все матчи, которые можно было провести с VAR, мы провели. У нас есть резерв, который формируется в ФНЛ, в том числе из арбитров, которые имеют лицензию, но ещё не достойные Премьер‑Лиги», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».
- 12 июня 2023
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