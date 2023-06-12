«Факел» выступил с заявлением после сохранения прописки в РПЛ

Футбольный клуб «Факел» выступил с заявлением после сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге. Напомним, воронежцы обыграли в стыковых матчах красноярский «Енисей» (1:0 и 2:0). Таким образом, «Енисей» проведёт следующий сезон в Первой лиге, а «Факел» — в РПЛ.
«Дорогие болельщики, наш клуб повторил наивысшее достижение в своей истории – как и 23 года назад, «Факел» сохранил место в элите российского футбола. Это был тяжелейший сезон, по ходу которого мы мужественно преодолевали трудности и били клубные рекорды. Мы делали это вместе с вами. Мы видели ваши лица не только на родном стадионе – вы ездили за нами в Оренбург и Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Екатеринбург, Красноярск и Самару. Вы были везде, где были мы. Вы давали нам силы и эмоции тогда, когда их было уже очень мало.
Спасибо тренерским штабам во главе с Олегом Василенко и Дмитрием Пятибратовым. Вы приложили все усилия, чтобы сделать «Факел» сильнее.
Спасибо за поддержку тем, без кого этот успех точно не состоялся бы. Председатель совета по содействию в развитии «Факела», губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Борисович Трухачёв, руководитель департамента экономического развития Данил Александрович Кустов – вы сделали всё возможное, чтобы в регионе состоялся этот футбольный праздник. И самое главное – он, этот праздник, продолжается!
«Факел» – это больше чем клуб. Это сообщество неравнодушных людей, которые делают всё, чтобы глаза воронежцев горели. Спасибо всем вам! Пишем историю вместе!» — написала пресс-служба «Факела» в клубном телеграм-канале.
- 12 июня 2023
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