Мусаев: путь Акинфеева круче, чем уехать в Нидерланды или Бельгию. Зачем молодым уезжать?

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что молодым российским футболистам не нужно уезжать в европейские чемпионаты. По мнению специалиста, лучше провести всю карьеру в одном клубе, как это сделал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«По мне, путь от академии до основы, до сборной в одном клубе, как это было у Акинфеева — намного круче, чем уехать, условно, в Нидерланды или Бельгию и пытаться построить карьеру там. Это моё мнение. У тебя есть топ-стадион, база, тебя любит весь город, были еврокубки, борешься за чемпионство — зачем уезжать?

Я бы на месте футболиста хотел провести всю карьеру в одном клубе. Все футболисты «Краснодара» воспитывались патриотично, чтобы они были преданы клубу. Воспитанник «Краснодара» не скажет, что хочет играть за «Барселону» или что болеет за «Реал». У них одна цель — играть в основе, на своём стадионе», — приводит слова Мусаева Sport24.