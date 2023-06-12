Валерий Газзаев поделился впечатлениями от победы ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Экс главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу армейцев в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Редко бывает, чтобы Суперкубок, финальные игры на международной арене или в национальном первенстве получались красивыми: с великолепным техническим исполнением, тактической гибкостью, комбинациями и индивидуальным мастерством. Но это финал Кубка! Мы с вами видим, что напряжение в таких матчах зашкаливает.

На первый план выходит игра на результат, поэтому присутствуют осторожность, высочайший накал борьбы на каждом участке поля. Во главу угла ставится результат, поэтому мы видели множество единоборств. Позавчера смотрели матч Лиги чемпионов, в котором играли выдающиеся футболисты. Но посмотрите, какое было напряжение в Кубке — очень много единоборств на каждом участке поля и борьба за результат.

Финальные матчи всегда отличаются высоким напряжением, огромным эмоциональным тонусом и, конечно, целью — это победа. Вчера мы увидели, как после окончания матча одна команда радовалась, а другая — лила слёзы. Всегда есть радость и огорчение, когда ты в шаге от победы. Мы видели игроков «Краснодара» — их слёзы и огорчения.

Хотел бы отметить, что вчера был полный стадион! Мы увидели настоящий финал национального Кубка. Не вспомню таких игр в национальном первенстве. Накал борьбы от тех, кто был на футбольном поле: как и тех, кто был на скамейке запасных», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.