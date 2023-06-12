Полузащитник «Торпедо» Чурич: мы были не готовы к РПЛ. Люди, говорящие это, правы

Полузащитник московского «Торпедо» Марио Чурич поделился эмоциями от вылета своей команды из РПЛ по итогам сезона-2022/2023, согласившись с мнением, что автозаводцы оказались не готовы к игре в высшем дивизионе чемпионата России.

«Каково было терпеть поражения практически в каждой игре? Было очень плохо и неприятно. Я очень люблю побеждать, и меня сильно ранит, когда команда проигрывает. Иногда было тяжело добывать новую мотивацию, чтобы выходить на поле и показывать свой уровень. Этот сезон получился для всех нас очень тяжёлым. Мне очень грустно, что в итоге у «Торпедо» не получилось остаться в РПЛ.

Из положительного можно сказать, что, несмотря на такой сезон, это в любом случае опыт для будущего самой команды. Я верю, что «Торпедо» вернётся в РПЛ. Но если смотреть в целом, конечно, нельзя назвать этот сезон успешным, и все это понимают.

Говорят, что мы были не готовы к Премьер-Лиге? Люди имеют право говорить так, это их мнение. Но мы последние, мы вылетели из Премьер‑Лиги, поэтому они правы», — приводит слова Чурича «Матч ТВ».